Alessia Marcuzzi ha rilasciato una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni per la promozione della seconda edizione di Temptation Island Vip, che tornerà da lunedì su Canale Cinque. Fra le varie domande le è stato chiesto anche cosa pensasse delle polemiche nate in merito alla partecipazione di Er Faina, personalità del web che in passato si è lasciato andare a frasi omofobe e misogine.

Purtroppo Alessia, contrariamente a quanto successe con John Vitale a L’Isola dei Famosi (dove tirò fuori le unghie, pretese le scuse pubbliche e lo squalificò), con Er Faina è stata più clemente nonostante le offese sul web di quest’ultimo siano nettamente superiori (non di gravità, ma numericamente) a quelle di Vitale, che all’epoca fu accusato di aver dato della poco di buono alla d’Urso.

“Le polemiche ci sono sempre all’inizio di un programma. Sì, Er Faina ha un bel caratterino. Sui social è molto seguito, ma non solo: ho incontrato alcune signore di una certa età al supermercato che mi hanno chiesto di lui”.

Considerando che Temptation Island Vip non affronta argomenti che vanno al di fuori della dinamiche di coppia, possiamo scordarci un chiarimento di Er Faina sul suo pensiero sulle famiglie arcobaleno, così come sulle parole offensive usate per appellare varie donne dello spettacolo più o meno famose.

Er Faina non è un comico che usa del black humor per far ridere, è semplicemente un rozzo che fomenta polemiche sul web con frasi irripetibili. Nessuno – ad eccezione delle comari che incontra Alessia Marcuzzi al supermercato – sentiva l’esigenza di vederlo in un reality show.