Ad oggi sembrerebbe utopistico parlare della programmazione televisiva, eppure – nonostante non sappiamo se certi programmi potranno tornare in onda – i rumors su quest’ultimi sono moltissimi.

L’ultimo riguarda la probabile terza edizione di Temptation Island Vip che dovremmo vedere fra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno. Dovremmo, appunto, perché non avendo la sfera di cristallo non possiamo sapere come si evolverà il CoronaVirus nel nostro paese.

Dovesse però andare in onda, nel cast potrebbero esserci Francesco Sole e Giulia Cavaglià dato che quest’ultima – intervistata dal settimanale Chi – non ha escluso una loro partecipazione.

“Nella vita ho imparato a non precludermi mai nessun tipo di opportunità, quindi ho imparato che delle cose che inizialmente fanno anche un po’ paura, magari ti aiutano a scoprire tante parti del tuo carattere, le tue lacune… quindi in realtà, ti direi di sì. Al

contempo il fatto di partecipare ad un reality che comporta di stare lontano dal danzato…. Temptation Island, per esempio, ti aiuta molto a capire molto del tuo partner perché comunque ti rendi conto veramente di come si comporta. Parteciperei perché mi do ciecamente del mio uomo, se no non ci starei assieme, al contempo mi farebbe stare male l’assenza, non poterlo toccare, vederlo tramite uno schermo quando so che è a 200m da me quindi quello mi farebbe stare un po’ così, in subbuglio… ma non per il fatto di non darmi, tanto per il fatto di stare lontana da lui. Però lo farei magari, chi lo sa… Mai dire mai”.