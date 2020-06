Temptation Island sta scaldando i motori e dopo averci presentato due coppie famose (Antonella Elia con Pietro Delle Piane e Manila Nazzaro con Lorenzo Amoruso), questa sera ha svelato due coppie non celebri.

La prima coppia è formata da Valeria e Ciavy: lei è innamoratissima, mentre lui ha un sacco di dubbi in merito alla propria relazione ed ha confessato che nel villaggio potrebbe cadere in tentazione.

Mentre la seconda coppia è formata da Annamaria e Antonio. Anche in questo caso lei è innamoratissima e vuole mettere alla prova lui che, in passato, le ha fatto più volte le corna. Lui però al contrario di Ciavy ha promesso di fare il bravo proprio per dimostrare alla sua amata che ormai ha messo la testa a posto.

Nessuno dei quattro sa pronunciare correttamente Temptation Island e questo potrebbe giocare a nostro favore.

Il trash è assicurato.