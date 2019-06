Le riprese della sesta edizione di Temptation Island sono ufficialmente iniziate e giusto ieri Filippo Bisciglia su Instagram ha annunciato la sua partenza per la Sardegna.

“Ciao ragazzi è ufficiale, sono a Roma Fiumicino: destinazione Temptation Island. La mia destinazione preferita e spero sia anche la vostra, televisivamente parlando, ovviamente“. Le parole sono di Filippo Bisciglia che poi aggiunge: “A questo punto non ci resta che partire, arrivare lì, disfare le valige, far costruire due meravigliosi pinnetti e aspettare che i ragazzi sbarchino”. Il conduttore non sta più nella pelle: “Non vedo l’ora di conoscerli, incrociare per la prima volta i loro sguardi, accendere un falò e iniziare a contare. Dieci, nove, otto, sette, sei. Cinque, quattro, tre, due, uno. Temptation Island sta tornando.” Resta da capire quando il programma verrà messo in onda, se già da fine giugno oppure da luglio.

Oggi il resort Is Morus Relais ha così accolto le coppie ed i tentatori che non sono stati ancora svelati dalla produzione, anche se una delle coppie che sembrerebbe partecipare potrebbe proprio essere formata da Sabrina Martinengo e Nicola Tedde.

I due abitano a Saluzzo, in provincia di Cuneo e fra loro ci corrono ben 20 anni di differenza.