Temptation Island sta volgendo al termine e dopo aver assistito alla rottura fra Andrea e Jessica (che è addirittura uscita con il tentatore Alessandro), nella puntata di questa sera probabilmente vedremo il falò di confronto fra Nicola e Sabrina che – secondo quanto scrive il portale Il Vicolo Delle News – lascerebbero il programma da single.

Il portale televisivo ha raccolto una segnalazione in merito proprio alla loro coppia e pare che i due siano stati avvistati insieme proprio in questi giorni, motivo per cui sembrerebbe esserci stato un riavvicinamento.

“Ciao ragazze, vi contatto per fare un piccolo spoiler! Io sono di Saluzzo ed ho visto Nicola in compagnia di Sabrina. Stavamo camminando ed ho riconosciuto Nicola, quindi sono tornata indietro ed ho visto anche Sabrina. Questo vuol dire che sono tornati insieme!”

Ovviamente per scoprire se davvero stanno ancora insieme o se sono rimasti semplicemente amici non ci resta che aspettare la puntata finale di Temptation Island con tutti i riassunti del caso.