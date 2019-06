Anche quest’anno nel cast dei tentatori di Temptation Island ci sarà qualche volto noto proveniente da Uomini e Donne. A confermarlo – seppur ammettendo di non poter ‘svelare troppo’ – è stata Raffaella Mennoia intervistata dal magazine della trasmissione di Maria De Filippi.

Chi sono? A rispondere a questa domanda è stato un profilo Instagram gestito da alcuni fan del programma che hanno fatto un’accurata ricerca.

“Dopo la soffiata di Raffaella Mennoia in merito alla possibilità che vi siano volti noti al pubblico di Uomini e Donne tra i tentatori, abbiamo messo in moto il nostro fiuto per l’anteprima e fatto una verifica sulle attività Instagram dei protagonisti dell’ultima stagione, guardano nello specifico ai troni di Teresa, Mara, Giulia ed Angela, sbirciando i profili di una dozzina di corteggiatori usciti in esterna: Antonio Moriconi, Federico Rubini, Giovanni Cuocci, Rodolfo Salemi, Pierpaolo Pretelli, Kevin Basili, Davide Di Geso, Fabrizio Baldassarre, Luca Daffrè, Alessandro Vannucci, Flavio Barattucci e Giulio Raselli, escludendo naturalmente dalla ricerca i vari Andrea Dal Corso, Manuel Galiano e Alessio Campoli, scelte ed attualmente fidanzati delle rispettive troniste. Tra questi sembrerebbero avere il profilo fermo in diversi: Kevin Basili (ex corteggiatore di Teresa), Rodolfo Salemi (ex corteggiatore di Mara), Giulio Raselli, Flavio Barattucci e Alessandro Vannucci (ex corteggiatori di Giulia)”.