Michael di Temptation Island ha deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe in merito alla sua ex fidanzata Lara.

Intervistato da IsaeChia.it, Michael ha svelato che è stata proprio Lara a decidere di partecipare ai provini e che – una volta arruolati- si è studiata ogni mossa recuperando le vecchie puntate della trasmissione.

“Una sera eravamo a letto, lei era col portatile in mano che bazzicava su internet e mi ha proposto di tentare i provini, in quanto la vedeva come una buona opportunità per far conoscere il suo marchio di costumi. […] Quando ci hanno comunicato che eravamo stati scelti lei era in totale visibilio e ha iniziato a guardarsi tutte le edizioni passate, indicandomi cosa fare e cosa non fare. Ci siamo fatti delle promesse prima di partire, che credo siano quelle standard di ogni coppia, legate a semplici motivi di gelosia. In più, lei mi aveva detto di non azzardarmi ad andar via dal reality prima di una settimana, anzi, dovevamo rimanere fino alla fine, di non starmene nell’angolino, di rapportarmi alle single, di creare dinamiche… insomma, di farmi notare”.

Accuse che si vanno ad aggiungere a delle recenti note audio che Michael ha ascoltato da una persona vicina a Lara, che ha deciso di smascherarla.

“Solo in queste ultime settimane ho avuto modo di ascoltare degli audio e di leggere dei messaggi suoi inviati ad altre persone, scritti prima ancora che noi partissimo, in cui lei sosteneva di avere già tutto ben chiaro, che mi avrebbe fatto fare una figura di mer*a, che su tutto mi avrebbe ‘fottu*o sul tempo’ e che avrebbe dato al pubblico qualcosa per cui valesse la pena rimanere col fiato sospeso fino alla fine. Per carità, io non sarò mai stato un fidanzato modello, ho fatto i miei errori, l’ho tradita, ma non sono una persona cattiva. Lara aveva confessato a questa persona che avrebbe fatto finta di nulla, mi avrebbe portato nel programma e mi avrebbe fatto fare una figura di mer*a colossale con tutti, con la consapevolezza che quella storia avrebbe incuriosito i telespettatori, che si sarebbero schierati inevitabilmente dalla sua parte, aiutandola a raggiungere i suoi scopi e permettendole di conquistare quella notorietà tanto bramata. In quasi tutte le tracce audio si può percepire la cattiveria e l’arroganza con la quale si esprimeva nei miei confronti, architettando tutto meticolosamente”.

Ovviamente questa è solo la sua versione dei fatti, ma che qualcosa non andava me ne ero accorto anche io in questo precedente articolo, andando letteralmente contro i milioni di telespettatori che ridevano delle sue battute su verze e ikea.