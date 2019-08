Oltre ad essersi fatto un tatuaggio dedicato a Temptation Island, Massimo Colantoni ha anche rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine in cui parla della sua esperienza nel programma mariano. Il ragazzo ha spiegato come mai ha allontanato Federica Lepanto ed ha preferito passare il suo tempo con la tentatrice Elena.

“Mi sono avvicinato a lei per una compatibilità caratteriale, o meglio, era la ragazza che in quel momento mi rendeva spensierato e divertente. Sono arrivato al punto di interrompere la conoscenza con Federica perché avevo visto in lei un cambiamento nei miei confronti: se nei primi giorni era semplicemente una conoscenza abbastanza ‘leggera’, ho visto che successivamente in lei era scattato qualcosa in più.

Elena mi dava quello di cui avevo bisogno: mi sentivo ascoltato, non mi dava addosso. Ci siamo avvicinati molto e si è creato un ottimo feeling. Ho deciso di affrontare così il mio percorso per vedere fino a che punto mi sarei spinto e fino a che punto sarei riuscito ad arrivare. A un certo punto, però, ho deciso di interrompere la conoscenza con lei e rimanere da solo nel villaggio, perché tutte le domande che mi facevo da giorni avevano trovato una risposta. E la mia risposta è stata che non aveva senso continuare una conoscenza con una ragazza che mi faceva stare bene, se non mi fossi prima confrontato con la mia fidanzata Ilaria.”