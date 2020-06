Manila Nazzaro sarà una delle prossime concorrenti di Temptation Island, il reality show di Canale 5 che quest’anno debutterà con una versione ibrida mezza composta da coppie famose e mezza da perfetti sconosciuti.

L’ex Miss Italia 1999 parteciperà insieme al compagno Lorenzo Amoruso, che ha conosciuto dopo aver chiuso definitivamente con il marito Francesco Cozza.

A raccontare la fine dell’amore con l’ex marito è stata proprio Manila fra le pagine del settimanale Diva & Donna.

“Ho scoperto su Instagram che aveva un’altra famiglia. Una botta fortissima. Non è una bella cosa vedere su Instagram immagini che si riferiscono all’esistenza di un’altra famiglia. […] Eravamo in fase di separazione. Ognuno raccoglie quello che semina e sarà così anche per lui. Non ha avuto il coraggio di raccontarmi. Mi meritavo almeno un po’ di sincerità. I miei figli (di 13 e 8 anni, ndr) sono sereni, sanno che il padre sta in Calabria e che probabilmente ha una fidanzata. Io ero sempre a Roma per lavoro, eravamo distanti ed alla fine non ci siamo più riconosciuti. Non ha tradito me, ma la famiglia. Non mi è stato vicino nemmeno durante la malattia. Ho fatto da madre e da padre ai miei figli”.