Questa settimana il magazine di Uomini e Donne ha intervistato Maddalena e Vanessa di Temptation Island, le due tentatrici che si sono molto avvicinate ai fidanzati Nicola e Vittorio.

La prima, che si è molto avvicinata a Nicola (fidanzato di Sabrina) ha raccontato:

Anche la single Vanessa, che si è molto avvicinata al fidanzato Vittorio (partner di Katia) è stata intervistata da Uomini e Donne Magazine:

“Io e Katia siamo molto diverse. Alla base di tutto, per me, in una coppia ci deve essere la volontà di stare insieme e condividere ogni cosa, soprattutto lo stesso tetto. A me è capitato di ricevere parole poco carine e insulti durante le discussioni ed è sempre stato motivo di sofferenza: quando amo qualcuno certe frasi non riesco neppure a pensarle e non mi capacitavo di come l’uomo al mio fianco riuscisse a essere così offensivo. Mi sono immedesimata in Vittorio ed ero molto dispiaciuta nel sentirlo e vederlo stare male per le parole a volte molto dure di Katia. Nella mia vita sono stata innamorata una sola volta e con questa persona la storia è terminata proprio per incomprensioni caratteriali: tutto era motivo di scontro e non riuscivo a sentirmi apprezzata davvero”.