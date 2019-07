A Temptation Island le coppie di fidanzati possono abbandonare il programma o insieme alla loro dolce metà con cui sono entrati, o da single o insieme ad un tentatore. Se Nunzia e Arcangelo sono usciti da single e Cristina e David da fidanzati, Jessica ha deciso di lasciare il programma non con il suo fidanzato Andrea, bensì con il tentatore Alessandro Zarino.

Dopo il falò di confronto che ha sancito la rottura fra Jessica e Andrea, il tentatore Alessandro ha chiesto di incontrare la ragazza per dichiararsi ufficialmente e per chiederle di uscire insieme. Lei ovviamente ha accettato, nonostante abbia preferito evitare di baciarlo davanti le telecamere.

A distanza di settimane Jessica Battistello e Alessandro Zarino stanno sempre insieme? I due hanno firmato con la produzione del programma un accordo di riservatezza ed al momento non è trapelato niente, l’unico indizio che abbiamo è che Alessandro segue Jessica su Instagram, ma quest’ultima non ricambia.

Ovviamente alle coppie di fidanzati è stato consigliato di non avvicinarsi ai social fino al termine della messa in onda del programma, quindi ci sta benissimo che Jessica abbia addirittura tolto l’applicazione dal proprio smartphone pur di non cadere in tentazione, motivo per cui il no-follow-back di Jessica ad Alessandro può non significare niente.

La domanda resta quindi al momento senza risposta… In attesa di aggiornamenti.