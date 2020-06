Antonella Elia e Pietro Dalle Piane saranno nel cast della nuova edizione di Temptation Island, per la prima volta in formato ‘ibrido’ con il cast composto metà da coppie famose e metà da coppie non famose.

Un escamotage per evitare di mandare in onda contemporaneamente il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini e Temptation Island Vip di Alessia Marcuzzi, dato che entrambe le edizioni sarebbero dovute andare in onda nell’autunno di quest’anno.

Antonella Elia così, dopo tre mesi passata nella casa del GF Vip arrivando fino alla puntata finale, ha deciso di chiudersi nuovamente in un reality show, questa volta in coppia con l’amato Pietro.

Ne vedremo delle belle, ne sono sicuro.