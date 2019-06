Non è estate senza Temptation Island e Filippo Bisciglia proprio oggi è volato in Sardegna dove hanno inizio le riprese della nuova stagione.

Al momento top secret i nomi delle coppie di fidanzati ed anche dei tentatori / tentatrici, ma sono sicuro che anche questa estate ci divertiremo.

“Ciao ragazzi è ufficiale, sono a Roma Fiumicino: destinazione Temptation Island. La mia destinazione preferita e spero sia anche la vostra, televisivamente parlando, ovviamente“. Le parole sono di Filippo Bisciglia che poi aggiunge: “A questo punto non ci resta che partire, arrivare lì, disfare le valige, far costruire due meravigliosi pinnetti e aspettare che i ragazzi sbarchino”. Il conduttore non sta più nella pelle: “Non vedo l’ora di conoscerli, incrociare per la prima volta i loro sguardi, accendere un falò e iniziare a contare. Dieci, nove, otto, sette, sei. Cinque, quattro, tre, due, uno. Temptation Island sta tornando.” Resta da capire quando il programma verrà messo in onda, se già da fine giugno oppure da luglio.