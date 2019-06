Federica Lepanto è una delle tentatrici della nuova edizione di Temptation Island. La vincitrice del Grande Fratello qualche giorno fa ha fatto uno spoiler involontario, pubblicando una foto in piscina e rispondendo alla domanda di una follower.

“La foto è nuova, sono già uscita. Diciamo che non è andata come pensavo. Spero comunque vi piacerà quello che vedrete”.

Ieri sera proprio mentre andava in onda la prima puntata del programma mariano, Federica ha ribadito di essere rimasta poco nella trasmissione.

“Se hanno già finito di registrare? Non lo so, io sono uscita prima! […] Sono felice!!! si tanto!….e mi va di sorridere, anche se le cose non prendono sempre il verso che spero, anche se sono rimasta in un posto stupendo meno di quanto avrei voluto, sono felice perché ho vissuto ogni minuto, più di pancia che di testa perché mi piace così, e alla fine posso sentirmi bene…sono stata sempre me, né più né meno…

Vi invito a seguire il programma dell’estate”.