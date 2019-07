Temptation Island quest’anno è stata una strage di coppie perché se al falò si sono divise cinque coppie su sei, nel successivo mese pure l’unica coppia rimasta indenne ai tentatori si è lasciata: sto parlando di David e Cristina. Ad aver deciso di lasciare è stata Cristina, pochi giorni dopo la fine delle registrazioni del programma.

“E’ stato tutto molto repentino. Dopo il falò, ha cominciato ad avere un atteggiamento che, al falò, non aveva. Ha cominciato ad attaccarmi subito e io sono fuggita. David è un narcisista, non sa amare. Ancora non mi ha ridato le mie cose che si trovano a casa sua”