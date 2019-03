Dopo il successo dell’ultima edizione fra mobili dell’Ikea, cavoli, verze e Andr vari, Temptation Island è stato confermato e tornerà anche questa estate con la settima stagione.

Dopo quella del 2005 (all’epoca si chiamava ancora Vero Amore ed era condotto da Maria De Filippi), Temptation Island è andato in onda annualmente dal 2014 sfornando vari casi umani e personaggi trash indimenticabili come Sara Affi Fella, Lenticchio, Oronzo, Georgette e Aurora Betti.



“Ripartono i casting per la nuova edizione di Temptation Island, se vuoi partecipare come single devi iscriverti a Wittytv.it. Mi raccomando, TENTESCIO AILAND si dice come lo dico io, ma si scrive così. Cià”.

Quest’anno tornerà per il sesto anno consecutivo condotto da Filippo Bisciglia e ad annunciarlo è stata l’autrice Raffaella Mennoia con un video su Instagram in cui spiega come si pronuncia e come si scrive il nome della trasmissione. Questo anche solo per capire il livello culturale di chi manda l’email per candidarsi.

EPICA.