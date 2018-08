Alcune ragazze dicono di aver visto Andrea Dal Corso mentre baciava una ragazza misteriosa, ma lui ha subito smentito. Ieri sera il nostro spumantizzatore ha anche scritto un lunghissimo post nel quale ha argomentizzato tutto.

Avete un’oretta di tempo?

Buona lettura…

“Talvolta risulto noioso, specie alle persone di sottile spessore,ma mi rivolgerò a tutti gli altri, a coloro che preferiscono ascoltare ciò che ha da dire una persona piuttosto che ciò che ha da mostrare e lo farò scrivendo anche due parole riguardo alla vicenda di eri.

Amo la psicologia per cui inizierò col farlo in modo analitico.

Quando si forniscono nuovi dati a una persona, questa accetta facilmente l’evidenza che conferma le sue idee preconcette, ossia le sue convinzioni precedenti, mentre valuta con occhio critico I’evidenza contraria. Spesso ognuno di noi è esposto a info e opinioni contraddittorie e questa tendenza ovviamente genera polarizzazione, che si accentua nel tempo man mano che le persone ricevono ulteriori info.

Presentare a una persona informazioni che contraddicono la sua opinione può addirittura far sì che escogiti nuove controargomentazioni che rafforzano la sua concezione di partenza, oppure al contrario, conferirle informazioni perfino tergiversate o false ma che confermano le proprie idee, porta la psiche a sentir la necessita di fomentare il tutto con nuovi contenuti: è il cosiddetto “Effetto

Boomerang”!.PRESTO ARRIVO AL DUNQUE!



Non voglio insegnare nulla a nessuno,ma solo a scopo informativo:uno studio di una nota università statunitense ha dimostrato che, a seguito di una scansione celebrale,quando le persone hanno l’occasione di comunicare agli altri le loro perle di saggezza, i centri della ricompensa nel loro cervello vengono fortemente attivati!!Proviamo una scarica di piacere quando condividiamo i nostri pensieri,e questo ci spinge a COMUNICARE!

Tutto ciò non lo dice uno stolto come me, ma una neuroscenziata di fama mondiale di nome Tali Sharot e dal mio punto di vista non le si può dare torto.

Ed e per questo che ieri ho letto commenti, insulti e quant’altro nei miei riguardi, ma non mi sono volutamente esposto, visto che ogni informazione data avrebbe comunque generato ogni controargomentazione, nè ml son sentito di giudicare i vostri insulti poiché ho piena coscienza dei meccanismi cuore/mente che si innescano sui social.

Anche se avessi argomentizzato,come ho fatto con Martina del resto che e l’unica persona a cui mi importasse seriamente dare una risposta, dicendo che 2gg prima avevo partecipato ad una serata tema flamingo ed avevamo in 3 la stessa camicia di un noto blogger Italiano e che assomiglia moltissimo a quella della foto,o che mi piacerebbe molto avere l’attaccatura della barba così alta,o che quello a sinistre della foto sembra

addirittura un uomo, mi sarebbe comunque venuto contro su tutto,per cui ho evitato!



La cosa buffa è che sembra si senta la necessità di puntarmi costantemente il dito contro..ma penso che il motivo stia solo net fatto che si pensasse che la frequentazione tra me e Martina fosse ancora in auge.

Sia io che lei siamo persone che non amano fare show-off a dismisura, ecco perché non abbiamo reso subito noto che non ci stessimo più frequentando.

Siamo nella vita reale e ci va di condividere solo ciò che ci fa sentir bene..tutto il resto avviene in modo naturale senza bisogno di”conferenze stampa”, anche perché ripeto non mi sento un”VIP” e mi sembra davvero incredibile tutto questo vortice innescato.

Martina è stata spinta nel dirlo con una diretta poiché essendo molto sensibile a queste dinamiche pungenti si è sentita di dover dare una spiegazione, ancor prima di sapere la verità di quella foto,cercando di placare un po’ gli i commenti. Io mi sono messo nei suoi panni e non l’ho biasimata. Ci tengo a ribadire che entrambi non abbiamo MAI FINTO. Mai. Questo sia ben chiaro e continuerò a sostenerlo come una madre sostiene il proprio figlio a vita (perdonate la similitudine così estremizzata), perché sono certo di ciò che c’e stato e di ciò che entrambi abbiamo provato.

Purtroppo chi non ha mai vissuto dinamiche televisive cosi”alterate”, non riuscirà, se non con un pizzico di open mind, a capire il tipo di sentimenti che si possono instaurare in 21gg (In molti dicono che Il paragone sono come 3 mesi di frequentazione nella vita reale).

Una volta usciti si viene travolti da un vortice che da una parte ti fomenta di gioia, gratificazione e solarità, dall’altra,se muniti di intelligenza e maturità,ti spinge a fare i conti velocemente con i propri reali sentimenti, come se si venisse messi costantemente alla prova con le tue reali sensazioni e questo ti obbliga a dover metabolizzare Il tutto, distaccati da questa realtà “drogata”.

Potrete di sicuro replicare dicendo che siamo stati noi stessi per certi versi a fomentare questa love story con alcune foto,ma quello non è stato per “business” come spesso mi son trovato a dover replicare nei commenti in modo ilare, lo abbiamo fatto perché davvero ci andava di condividere con voi un momento in cui eravamo davvero felici.