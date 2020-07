Da anni è l’appuntamento più seguito dell’estate, uno dei pochi programmi d’intrattenimento non in replica della stagione estiva e quello che ‘rimbalza’ di più sui social e nelle chiacchierate di gossip sotto gli ombrelloni. Da domani 2 luglio in prima serata su Canale 5, il viaggio tra i sentimenti di “Temptation Island” condotto per il settimo anno consecutivo da Filippo Bisciglia. Sei coppie – non sposate e senza figli in comune – partiranno tutte con bagagli di esperienze diverse, relazioni sentimentali distinte ma accomunate dal desiderio di capire qualcosa in più della propria storia d’amore e rispondere alla domanda: La vita di coppia che sto vivendo è davvero quella che voglio?

