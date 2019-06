Sono in tutto sei le coppie che parteciperanno alla nuova edizione di Temptation Island che sarà condotta nuovamente da Filippo Bisciglia. Come l’anno scorso sarà replicata la formula composta da cinque coppie di perfetti sconosciuti ed una presa direttamente dal Trono Over di Uomini e Donne. Quest’ultimi sono David Scarantino e Cristina Incorvaia, che parteciperanno con il benestare di Maria De Filippi.

Temptation Island 2019, ecco le 6 coppie

Nunzia e Arcangelo

Cristina e David

Ilaria e Massimo

Sabrina e Nicola

Jessica e Andrea

Katia e Vittorio

#TemptationIsland 2019: video presentazione Nunzia e Arcangelo pic.twitter.com/jfWHEK255S — Roberto Mallò (@robymallo) 9 giugno 2019

#TemptationIsland 2019: video presentazione David Scarantino e Cristina Incorvaia pic.twitter.com/G322ozcvLZ — Roberto Mallò (@robymallo) 9 giugno 2019

#TemptationIsland 2019: video presentazione Ilaria e Massimo pic.twitter.com/58AnKXzkIp — Roberto Mallò (@robymallo) 7 giugno 2019

#TemptationIsland 2019: video presentazione di Nicola e Sabrina pic.twitter.com/h6z64tMiG5 — Roberto Mallò (@robymallo) 7 giugno 2019

#TemptationIsland 2019: video presentazione Jessica e Andrea pic.twitter.com/eqN7R7Frdb — Roberto Mallò (@robymallo) 7 giugno 2019