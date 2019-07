Carlo e Giorgio – Temporary Show

Dopo il successo di pubblico dello scorso gennaio, Carlo e Giorgio tornano al Teatro Nuovo di Milano con Temporary Show, in una versione che non mancherà di regalare sorprese e novità rispetto a quella portata in scena a inizio 2019!

Scopri i dettagli e acquista il tuo biglietto su TicketOne.it a prezzo speciale entro le 23:59 del 10 agosto! ⬇️

Temporary Show… Lo Spettacolo Più Breve del mondo

Scopri i dettagli!