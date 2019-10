La traccia di storia potrebbe ricomparire alla Maturità. Ad aprire a un ripescaggio della materia eliminata dalla prima prova scritta dell’esame di Stato è lo stesso neo ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti. “La storia deve tornare a essere centrale nel modello formativo delle nostre scuole – ha annunciato il ministro da Firenze, in occasione dell’inaugurazione di Fiera Didacta Italia, l’appunatemnto dedicato all’innovazione scolastica – Raccolgo l’appello della senatrice Liliana Segre, che stimo molto. Proprio in questi giorni ci stiamo confrontando per capire come questa materia possa tornare ad acquistare un ruolo di primo piano nel dibattito e nelle attività dei nostri istituti”. Quanto al reinserimento della storia tra le tracce della prima prova, Fioramonti non si tira indietro: “Per quanto riguarda il tema nello specifico, stiamo ragionando per vedere se riusciremo a farlo e in che modalità, senza essere partecipi dell’instabilità dell’esame di Stato“.

A ribadire la necessità di non escludere la traccia di storia è stata ancora una volta la senatrice Segre, che ha inviato un messaggio che è stato letto dal palco di Didacta: “Reinserire il tema di storia all’esame di maturità è un modo per riconoscere la funzione della storia nella formazione delle nuove generazioni. Ho posto il tema in Commissione al Senato, auspicando conclusioni capaci di impegnare il governo su questo punto”. La senatrice che, come ha fatto sapere il ministro, ha appena ricevuto un dottorato “honoris causa”, ha aggiunto: “L’insegnamento della storia contemporanea, in particolar modo quella del ‘900 con guerre mondiali, genocidi e totalitarismi deve avere una collocazione adeguata nei curricula e nell’ambito della più generale formazione di ragazze e ragazzi. Conoscere la storia del proprio tempo aiuta non solo a evitare errori, ma anche a parlare di termini come tolleranza, interculturalità, accoglienza, solidarietà”.

Dopo la decisione dell’ex ministro dell’Istruzione Marco Bussetti di togliere la traccia di storia dalla prima prova scritta della Maturità, erano stati moltissimi gli intellettuali, professori e studenti a mobilitarsi e chiedere un ripensamento. In migliaia avevano risposto all‘appello in difesa della storia lanciato da Repubblica e sostenuto da Liliana Segre. Anche la comunità di Instagram aveva reagito compatta all’hashtag #RiprendiamociLaStoria e nel sondaggio social addirittura il 95% delle persone aveva risposto affermativamente alla domanda “La storia deve essere reinserita alla maturità?”.







