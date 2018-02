Non sembra davvero esserci pace in casa Apple. In questi ultimi giorni è stata reso noto il nuovo fastidioso Telugu bug che affligge purtroppo tutti i sistemi operativi di Apple e che causa il freeze di applicazioni come Messaggi, Safari, WhatsApp e Facebook Messenger.

A causare problemi al software Apple ci sta pensando infatti un carattere del linguaggio indiano Telugu, che se inviato ad esempio tramite iMessage provoca un freeze dell’applicazione sul dispositivo. Come indicato poco sopra, la problematica è ovviamente estesa a tutte le applicazioni in grado di supportare quel preciso carattere (dalle quali sembra al momento esente Telegram) ma sembra in alcuni casi estesa anche alla springboard, che potrebbe andare incontro ad un crash improvviso.

In una nota ufficiale di Apple rilasciata al portale iMore, l’azienda fa sapere di essere al lavoro per rilasciare quanto prima un fix delle attuali versioni di iOS, watchOS, tvOS e macOS, al fine di mitigare la situazione. Nel qual caso la problematica abbia già afflitto il vostro dispositivo vi sarà possibile risolvere seguendo questi semplici passaggi:

Richiedete ad un amico di inviarvi un messaggio tramite la stessa applicazione affetta dal bug

Effettuate un tap sulla notifica generata dal nuovo messaggio

Tornate all’elenco delle chat e cancellate quella contenente il carattere incriminati

Per quanto riguarda le applicazioni di terze parti potete sempre eliminare l’applicazione in questione (sincerandovi ovviamente di avere un backup come nel caso di Whatsapp) e poi installarla nuovamente cancellando la chat contenente il carattere.