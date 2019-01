Poco fa Fabio Caressa durante la telecronaca di Roma Torino, ha spiegato a Beppe Bergomi il gossip intorno a Sara Affi Fella e Vittorio Parigini.

Kween Mary regina del calcio e di Sky.



#Caressa durante la partita #RomaToro parla di #Parigini e l’Affi Fella. Io pensavo di guardare una partita di calcio e non Novella 2000 Channel

#RomaTorino Caressa che parla di Parigini e del “gossip” Sarà Afifella e del casino fatto a #uominiedonne

😂😂😂 io non so se ridere per la sua uscita all’improvviso ( dicendosi da solo che è strano che sappia queste cose) o restare sconvolta da ciò 🙄#sky sul pezzo

— 💛Mel❤ (@MellyTzn) 19 gennaio 2019