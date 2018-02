Grazie ad un codice sconto esclusivo per i nostri lettori, da oggi potete acquistare a meno di 34€ l’ottima telecamera wireless della KKmoon che si collega direttamente alla presa elettrica e consente anche di ricaricare il vostro iPhone.

Questa mini videocamera di sicurezza va collegata direttamente alla presa di corrente e, praticamente senza alcun passaggio, consente di avviare la registrazione video di tutto ciò che avviene in casa o in ufficio. La videocamera registra in HD a 1080p e integra un microfono per catturare anche l’audio. Oltre alla registrazione in tempo reale, è anche possibile scattare foto o registrare solo l’audio.

La telecamera spia di KKmoon è stata pensata proprio per essere nascosta, dato che la sua forma consente di renderla meno visibile agli occhi di eventuali malintenzionati. La videocamera integra anche un connettore USB che consente di ricaricare qualsiasi dispositivo, iPhone e iPad compresi (Ingresso: 100-240V – Uscita: DC 5V). In pratica, può essere usata come un vero e proprio alimentatore UE.

Sia per quanto riguarda la registrazione video e/o audio che per le foto, la telecamera può essere impostata in modo da attivarsi solo quando viene rilevato un movimento o un rumore forte. La distanza di rilevamento è di circa 6 metri. Peccato che i video hanno una durata massima di 3 minuti, quindi se avviate registrazioni più lunghe vi ritroverete con tanti file da dover guardare.

Tramite app, possiamo visualizzare in tempo reale quello che viene inquadrato dalla telecamera e avviare una registrazione video. Il dispositivo supporta fino a 4 utenti in linea nello stesso momento. I video vengono salvati nella scheda microSD da max 32 GB inserita nella telecamera (non compresa nella confezione). I video vengono registrati in formato AVI, con angolo di visuale pari a 90 gradi. Utilizzando la penna in dotazione (che fa da lettore di schede), è possibile trasferire i dati memorizzati nella microSD anche su PC e Mac.

Il prezzo è di 47,99€, ora in offerta su Amazon. Inserendo il codice sconto 6SJXRYH6 in fase di ordinazione, pagherete la videocamera solo 33,59€!