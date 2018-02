Come annunciato in estate, Bandai Namco porta su App Store l’attesissimo picchiaduro Tekken Mobile.

è una delle serie di giochi picchiaduro più famosa e apprezzata al mondo, ora disponibile in versione ottimizzata per iPhone. Il giocatore potrà utilizzare i vari personaggi come PAUL, KAZUYA, XIAOYU, LAW, PANDA, NINA e molti altri in battaglie con un sistema di controllo touch, ispirato alle arti marziali di ogni parte del mondo. Potrai creare anche un tuo dojo, collezionare, potenziare e lottare con i tuoi personaggi preferiti.

Tekken consente di collezionare più di 20 personaggi con stili di combattimento unici, di sbloccare e potenziare oltre 20 mosse speciali per ogni combattente e di usufruire di varie esperienze di gioco, che includono missioni in modalità Storia, battaglie online in Sfida Dojo ed eventi Live.



Potrai anche allearti con il leggendario Kazuya Mishima per affrontare l’avversario più potente che abbia mai incontrato, completando tutte le mappe della campagna con scontri sempre diversi e potenti boss speciali. Inoltre, potrai formare le squadre più adatte per superare le singole missioni.

La Sfida Dojo permette diin combattimenti online. I giocatori formano squadre di attaccanti e difensori per competere in stagioni mensili che mettono in palio varie ricompense. Il giocatore potrà scalare le classifiche e confrontare le sue prestazioni con quelle dei migliori giocatori al mondo

E’ anche possibile registrare nell’IA del tuo dojo gli stili di combattimenti che usi nel gioco, per un’esperienza ancora più autentica e realistica

Infine, gli eventi live offrono contenuti a rotazione giornaliera, settimanale e mensile, con eventi tematici speciali che garantiscono esperienze e battaglie uniche.