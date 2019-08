I Reds pensano di tesserare il 35enne Lonergan

– Una vera e propria tegola si è abbattuta sul Liverpool, che rischia di dover fare a meno di Alisson per diverse settimane. Il portiere brasiliano ex Roma, nella gara inaugurale di Premier League vinta venerdì scorso contro il Norwich City, ha riportato uno strappo muscolare al polpaccio, venendo sostituito dal neo-acquisto Adrian. Secondo i media inglesi, l’estremo difensore dei reds rimarrà fermo per un minimo di quattro settimane, stop che potrebbe anche allungarsi fino a due mesi: oltre a saltare la Supercoppa Europea di mercoledì a Istanbul contro il Chelsea, come annunciato subito dal manager Juergen Klopp, Alisson sarebbe indisponibile per le prossime gare di campionato contro Arsenal, Newcastle, Southampton e Burnley e l’esordio stagionale in Champions.

Considerando che il terzo portiere Caoimhin Kelleher non si è ancora pienamente ristabilito dopo una frattura al polso, i dirigenti del Liverpool stanno prendendo seriamente in considerazione l’ipotesi di tesserare lo svincolato Andy Lonergan. Il 35enne, che ha lasciato il Middlesbrough alla fine del’ultima stagione, può essere un’opzione valida, specie per il fatto che si era già unito ai reds durante la pre-season come “copertura” quando Simon Mignolet, poi trasferitosi, era l’unico portiere disponibile, con Alisson in vacanza dopo gli impegni con la Selecao e Kelleher infortunato. Una decisione in tal senso verrà presa nei prossimi giorni quando saranno precisato i tempi di recupero per il brasiliano.