Titolo: TECNICO SPECIALISTA PROTOTIPI E MONTAGGI MACCHINARI CUSTOM zona di lavoro SAN VI



Azienda: Tempor SpA agenzia per il lavoro



Descrizione: antropomorfi per laccabordi; ed altri macchinari ad alta tecnologia. La risorsa sarà inserita in un TEAM di lavoro a diretto… contattto con l’ufficio progettazione e prototipazione. ZONA DI LAVORO SAN VITO AL TAGLIAMENTO. – Si offre iniziale contratto…

Luogo: San Vito al Tagliamento, Pordenone