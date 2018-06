Teatro: successo all'Angelo di Roma per 'Mai più Sand Creak'

Sara Iannone, Franco Mariotti e Nadia Bengala

Martedì scorso, al Teatro dell’Angelo di Roma, grande successo di pubblico per la pièce teatrale ‘Mai più Sand Creek’ tratta da un testo scritto dalla stilista Giuliana Guidotti e interpretato da Francesco Carrassi, regista e attore di teatro, e Nadia Bengala, ex miss Italia. La ricostruzione storica, unita alla scenografia, ai costumi e alle immagini proiettate sul palcoscenico, ha dato vita ad un affresco pittorico dove Floriana Rignanese, Marco Ciucci e Roberta Aguzzi hanno interpretato i sentimenti, il dolore e la tradizione di una cultura che è stata, che più non è. Le parole del brano ‘Don’t give hate a chanche’ dei Jamiroquai, interpretato da Giuliana Guidotti, hanno chiuso lo spettacolo con un messaggio di pace e amore tra i popoli.

Al termine della rappresentazione si è tenuta la premiazione di due corti cinematografici a sfondo sociale selezionati da Sara Iannone e Franco Mariotti, rispettivamente fondatrice e presidente del premio ‘Anita Ekberg‘: ‘Timballo’ di Maurizio Forcella e ‘Idris’ di Kassim Assyn Saleh. Le due borse di studio sono state consegnate da S.A.I Roberto Spreti Malmesi Griffo Focas di Cefalonia, presidente dell’Associazione Internazionale Sant’Elena Imperatrice.

La serata si è conclusa con un momento conviviale durante il quale tutto il cast dello spettacolo, la cui immagine è stata curata dall’hair stylist e make up artist Sergio Tirletti, ha salutato il pubblico emozionato. Tra i presenti in sala anche Amedeo Goria, Camilla Naata, Antonio Zequila, Alessandro Stocchi, Marco Senise, Roselyne Mirialachi, Pier Paolo Segneri, Rosa Altavilla, Deneb Antuoni, Bianca Maria Lucibelli, Angelo Abbate, Zina Ben Salem, Antonio Moretta, Laura Nuccetelli e Alessandro D’Orazio, Rosetta Attento, Giovanna Sorbelli, Pasquale e Annamaria Di Perna, Carmela Costanzo, Alfio Carpinato.