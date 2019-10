Il regista russo e direttore del Centro Gogol di Mosca Kirill Serebrennikov è stato insignito dell’onorificenza francese per le arti e la letteratura (Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres) nel corso di una cerimonia presso la residenza dell’ambasciatore francese a Mosca. Il regista dei film “Lo studente” e “Leto” (estate) è stato accusato in Russia di appropriazione indebita di denaro pubblico (133 milioni di rubli, l’equivalente di 180 mila euro), insieme ad altre tre persone. Lo ha reso noto in un tweet l’inviata di Parigi, Sylvie Bermann, sottolineando il “grande talento” del regista.

