Al via la nuova stagione della Sala Umberto di Roma (26 settembre) con ‘Non si uccidono così anche i cavalli?, firmata da Giancarlo Fares, con Giuseppe Zeno nel ruolo protagonista, al suo terzo anno di programmazione dopo aver girato i maggiori teatri italiani. Tra gli altri illustri protagonisti Mario Pirovano con il ‘Mistero buffo’, prodotto dalla Compagnia Fo Rame, (21 ottobre), Filippo Dini in ‘Misery’ di William Goldman (19 novembre), Carlo Buccirosso (26), Michela Andreozzi, Vittoria Andreozzi, Vittoria Belvedere, Mariagrazia Cucinotta in ‘Figlie di E. V.A’ (21 gennaio), mentre Giorgio Lupano e Francesco Bonomo, con la partecipazione di Rocio Monuz Morales saranno i protagonisti di ‘Sherlock Holmes e i delitti di Jack lo squartatore’ (18 febbraio).

