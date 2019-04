Nasce ‘Autori Expo’, il primo sito di ‘autori per gli autori’, ideato per valorizzare e diffondere la drammaturgia contemporanea italiana in collaborazione con il Mibac e Regione Lazio. Si tratta della prima vetrina digitale che ogni autore può gestire in totale libertà. Vuole agevolare la ricerca di informazioni relative agli autori teatrali, data la mancanza di un archivio nazionale accessibile che raccolga tutte le informazioni riguardanti un autore, ma è anche uno strumento in grado di agire in sinergia con le altre library attualmente esistenti e i vari canali social. Attraverso le più innovative tecniche digitali, ‘Autori Expo’ è in grado di creare un vero e proprio ecosistema al centro del quale vi è l’autore. Il progetto è stato presentato, oggi a Roma, al Teatro Argentina, da Maria Letizia Compatangelo, Stefano Santomauro, Angelo Longoni, Donatella Brocco, Rosario Galli.

