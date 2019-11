Cosa hanno in comune un medico che è anche divulgatore scientifico e giornalista e un comico tra i più amati della televisione italiana? Michele Cassetta e Gene Gnocchi si incontrano sul palcoscenico del Teatro Alighieri di Ravenna, domani, sabato 30 novembre alle 21, per ‘Flow – La mente latente’, lo spettacolo-racconto che spiega come funziona il nostro cervello, sospeso fra istinto e ragione, e come le nostre convinzioni determinano la nostra vita e quella degli altri. Unendo scienza, filosofia e musica dal vivo – quella del jazzista Gianluca Petrella al trombone e di Giovanna Famulari al violoncello – ‘Flow’ svela alcuni dei segreti della mente umana…e le sue straordinarie possibilità.

