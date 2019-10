Licenziato in modo “illegittimo”, reintegrato dopo quasi sei mesi da un giudice ma “impossibilitato a tornare” dove lavora da 30 anni. “Piuttosto che ammettere lo sbaglio, la fondazione La Fenice è disposta a pagarmi con soldi pubblici per tenermi a casa. Uno spreco di denaro e uno schiaffo a un principio”. E la denuncia di Massimiliano Ballarini, 50 anni, capo del reparto macchinisti del teatro veneziano. La sua intervista  all’Adnkronos è un appello all’ente presieduto dal sindaco Luigi Brugnaro a tornare sui suoi passi, e una denuncia per tutelare un diritto sempre più a rischio.Â

