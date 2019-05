Dal 10 al 12 maggio va in scena al Teatro Belli di Roma ‘La rosa non ci ama – Carlo Gesualdo vs Maria D’Avalos’ di Roberto Russo per la regia di Gianni De Feo, con Cloris Brosca e Gianni De Feo. Siamo nella città di Napoli, nei nostri giorni, in una piazza vuota, piazza San Domenico appunto, davanti all’imponente palazzo che appartenne al grande compositore e principe Carlo Gesualdo da Venosa e dove nel suo androne, così si dice, fu esposto il cadavere di sua moglie Maria D’Avalos nella notte tra il 16 e il 17 ottobre del 1590. Quella notte Carlo infierì con efferata violenza sul corpo di Maria e dell’amante di lei Fabrizio Carafa, duca D’Andria. Questa la cronaca di uno dei più famosi delitti passionali. Fatti reali e non leggenda.

