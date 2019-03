Arriva in questi giorni in Italia per sole tre date di un tour internazionale partito da Barcellona e New York ‘Link Link Circus’, lo spettacolo di e con Isabella Rossellini per la regia di Guido Torlonia, regista teatrale e cinematografico, direttore artistico della Teatre Akademia di Barcelona. Si tratta di un one-woman show, che prende ispirazione dal regno animale. Isabella Rossellini, che gestisce una fattoria a Long Island ed è impegnata in un master sul comportamento e conservazione degli animali, consegna al pubblico una divertente ‘conferenza teatrale’ sui non umani con cui condividiamo questo pianeta. Dopo la prima tappa in Umbria al Teatro Cucinelli di Solomeo nel perugino (2 e 3 marzo) lo spettacolo, che concluderà al Funaro di Pistoia (9 e 10 marzo) il suo tour italiano, arriva al Teatro Verdi di Pordenone mercoledì 6 e giovedì 7 marzo (inizio 20.45) per l’unica data in esclusiva nel nord Italia. Icona di stile e di bellezza, figlia di Roberto Rossellini e Ingrid Bergman, Isabella, qui in veste di scatenata e istrionica performer, dà vita ad una inedita prova da solista. Con lei sul palco il suo cane addestrato Pan, chiamato a interpretare il ruolo di altri animali che animano il piccolo circo composto anche da burattini, disegni e video animati.

