Rinvio a giudizio Luca Barbareschi e per l’ex ragioniere generale dello Stato Andrea Monorchio accusati di traffico di influenze illecite dalla Procura di Roma nell’ambito dell’inchiesta sui fondi al teatro Eliseo. A processo anche una terza persona, Luigi Tivelli, che con Monorchio si sarebbe mosso per far inserire nella finanziaria del 2017 quattro milioni di euro a favore del teatro diretto dall’attore. In cambio della sua attività di lobbing, Tivelli, secondo l’accusa del pm Antonio Clemente, avrebbe ottenuto la promessa di ricevere 70mila euro. Il gup di Roma Vilma Passamonti ha fissato la prima udienza per il 22 aprile davanti al giudice monocratico.

Fonte