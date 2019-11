(di Veronica Marino) – A 18 anni ha incontrato il cinema con naturalezza, un po’ per passione, un po’ per fortuna, come dice lui. E a 35 anni ha aperto un’officina meccanica, un po’ per passione e un po’ per stare al ritmo della vita che aveva cambiato film. E’ Sergio Di Pinto, un caratterista romano, volto noto a chi ama tutta la filmografia degli anni ‘70, ‘80 e anche ‘90, che racconta all’Adnkronos la sua ‘scappatella’ teatrale. “Mi piace la mia nuova vita tra i motori, mi dà soddisfazione cercare pezzi di auto d’epoca ed è l’attività per la quale sacrifico le occasioni che saltuariamente si presentano di fare ancora cinema, ma questa volta ho voluto dire sì e mi sono concesso una scappatella col teatro. La proposta di Valentino Fanelli mi si cuciva addosso come un vestito su misura e la voglia di far divertire e divertirmi hanno avuto la meglio sugli impegni della mia officina. Così, fino al 17 novembre sono Ricciotto, il domestico del Marchese del Grillo“.

