Dopo ‘Rapunzel il musical’ e ‘La Regina di ghiaccio il musical’ in scena al Teatro Brancaccio, il 2 ottobre, in apertura di stagione ‘Aladin’ firmato da Maurizio Colombi, cui seguiranno le opera in musica ‘Il rigore che non c’era’ di Federico Buffa (25 novembre) con il duo Caronna- Gio, ‘Up & Down’ di Paolo Ruffini con gli attori della compagnia Mayor von Frinzus (26) , al pianoforte Claudia Campolongo. Il 2 dicembre attesi nella capitale Giorgio Panariello, Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni in ‘Panariello Conti Pieraccioni’, mentre l’11 dicembre Roberto Vecchioni farà tappa nella capitale con una tappa del suo ‘Infinito Tour’.

