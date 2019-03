”Un teatro aperto alla città, un centro della cultura aperto a tutti, non solo ad un piccolo gruppo, un luogo che possa essere vissuto tutto il giorno, non solo legato agli spettacoli in cartellone. Teatro della capitale, anche se mi piacerebbe che fosse uno dei primi d’Europa”. E’ quanto ha dichiarato il neo direttore del Teatro di Roma, Giorgio Barberio Corsetti, che ha presentato oggi le linee programmatiche del nuovo corso dello storico spazio romano. Accanto a Barberio Corsetti, il presidente Emanuele Bevilacqua, Francesca Corona, consulente artistica per la programmazione del Teatro India, il vicesindaco di Roma, Luca Bergamo.

