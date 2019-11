Uno spettacolo fresco e contemporaneo, una versione nuova che non “snatura l’originale” ma che lo attualizza rendendolo più “fruibile”. ‘La piccola bottega degli orrori’, il musical basato sull’omonimo film del 1960 diretto da Roger Corman, che ha debuttato nel 1982 a New York, torna in scena nella Sala Umberto di Roma dal 3 al 22 dicembre. “Abbiamo deciso – ha spiegato il regista Piero Di Blasio – di dare alla storia, che era già bella, una spolverata, una rinfrescata, e abbiamo introdotto qualcosa di nuovo. Abbiamo creato, così un nuovo marchio e un nuovo logo. O come si direbbe adesso con un nuovo brand. Questa, quindi, è una versione 2.0 che non ha snaturato l’originale ma che ha reso più fruibile lo spettacolo”.

