L’attore Gabriele Cirilli in tournée in Italia con l’ultimo spettacolo ‘Mi piace’

Dopo i sold out della passata stagione con “Tale e Quale Show… Again!”, Gabriele Cirilli torna a teatro con il nuovo spettacolo “Mi piace” che porterà in lungo e in largo per l’Italia. In 7 mesi “toccherà” ben 33 città. Si parte il 23 ottobre dal Teatro Sociale di Sondrio. Tra le date più attese, quelle di Bologna (doppia data al Dehon il 3 e 4 novembre), Milano (doppia data al Manzoni il 13 e 14 novembre), Bari (al Team il 22 dicembre), Palermo (al Savio dal 29 al 31 marzo), Firenze (al Puccini l’11 aprile). Il gran finale è previsto dal 21 al 26 maggio a Roma, quando sarà in scena al Teatro Sala Umberto.

“Mi piace è la parola chiave della nostra esistenza – afferma l’artista- Dalla commedia degli equivoci al cabaret attraverso monologhi, canzoni e balletti, sul palco rappresenterò tutti i generi del teatro comico”. Lo spettacolo è scritto da Gabriele Cirilli, Maria De Luca, Giorgio Ganzerli, Alessio Tagliento e Gianluca Giugliarelli. La regia è di Claudio Insegno.