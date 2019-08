La compagnia ‘Diritto & Rovescio’ in scena al Todi Festival, il 31 agosto, ‘Il canto di Ulisse’ , con Roberto Herlitzka e Stefano Santospago, un reading-concerto da ‘L’ultimo Natale di guerra’ e da ‘Se questo è un uomo’ di Primo Levi. Un allestimento creato in omaggio appunto a Primo Levi nell’anno del centenario della sua nascita. ‘L’ultimo Natale di guerra’ è una raccolta di vari racconti, scritti da Primo Levi tra il 1977 e il 1987 per diversi giornali-riviste, edita postuma. ‘Il canto di Ulisse’ è in ‘Se questo è un uomo’ l’episodio in cui si vedono i personaggi elevarsi al di sopra dell’atmosfera del lager, i versi di Dante hanno il potere di evocare il mondo fuori dal lager, spazi aperti, orizzonti sterminati, mari e montagne familiari. Ulisse è l’uomo che esprime una delle sue aspirazioni più alte, il desiderio di conoscenza.

