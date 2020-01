Una campagna desolata e brutale che si staglia tra il Brenta e il Piovego, un paesaggio reale e simbolico, fa da sfondo alla black comedy ‘Savana Padana‘ prodotta dal Teatro Stabile del Veneto e in scena al Goldoni di Venezia dal 18 al 19 gennaio. Tratta dal romanzo d’esordio dello scrittore Matteo Righetto con la drammaturgia e la regia del padovano Stefano Scandaletti ‘Savana Padana’ è una storia di confini: quello tra i capannoni e i campi di mais, quello tra gli italiani e gli stranieri più o meno integrati, quello tra la ricchezza economica e la povertà culturale. In queste frizioni Matteo Righetto cerca e trova il contenuto per il proprio romanzo, che è un racconto fortemente contemporaneo e sanguigno, un noir dai tratti grotteschi.

