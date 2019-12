A grande richiesta ritorna a Roma, al Teatro Brancaccio, dal 12 al 15 dicembre, il ‘Priscilla la Regina del Deserto’, il musical di Stephan Elliott e Allan Scott, affidato alla regia di Matteo Gastaldo (direzione musicale di Fabio Serri). Tratto dall’omonimo film cult “Le Avventure di Priscilla La Regina del Deserto”, vincitore di un Premio Oscar e del Grand Prix Du Publique al Festival di Cannes, ‘Priscilla’ è una travolgente avventura “on the road” di tre amici che, a bordo di un vecchio bus rosa soprannominato Priscilla, partono per un viaggio attraverso il deserto australiano alla ricerca di amore e amicizia, finendo per trovare molto di più di quanto avessero mai immaginato.

