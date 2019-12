Dai produttori di CirCuba arriva in Italia, e nella capitale per le festività, ‘Aqua’, una nuova grande produzione acquatica, sicuramente lo spettacolo più innovativo di questi ultimi anni: si tratta di uno show ambientato nel mondo marino tra fascino, magia, ritmo e divertimento. Sarà per la prima volta a Roma, nel quartiere dell’Eur (in via C. Colombo angolo viale dell’Oceano Pacifico) dal 19 dicembre 2019. ‘Aqua’ è la risposta Europea al ‘Cirque du Soleil’, uno spettacolo per tutta la famiglia ma rivolto anche ad un pubblico giovanile che darà prova di come l’acqua nei suoi diversi aspetti può diventare un grande spettacolo degno delle platee internazionali. Uno show che usa tecnologia d’avanguardia con effetti “mapping” con giochi di luci fantastici musica dal vivo con una vera band caraibica e una straordinaria cantante.

