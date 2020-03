Taylor Swift è la cantante che ha venduto di più nell’anno solare 2019, grazie al successo dell’album Lover: dietro di lei Ed Sheeran.

Taylor Swift è la regina delle vendite del 2019. Lo ha ufficializzato l’Ifpi, l’associazione che rappresenta l’industria discografica mondiale. Per la cantante americana si tratta del secondo riconoscimento di questo tipo: lo aveva infatti già ottenuto nel 2014.

A trascinarla verso questo successo c’è sicuramente l’album Lover, che ha debuttato al numero uno nelle classifiche di oltre dieci paesi. In una settimana aveva già raggiunto tre milioni di dischi venduti in tutto il mondo: nessuno come lei.

La Swift è dunque la Best Selling Recording Artist del 2019 per l’Ifpi. Un traguardo straordinario, visto che la popstar è riuscita a superare la concorrenza di altri grandi artisti, tra cui Ed Sheeran, che si è fermato al secondo posto con l’album No.6 Collaborations Project.

Sul terzo gradino del podio c’è invece un artista di nuova generazione, forte di un anno davvero ricco di successi. E no, non stiamo parlando di Billie Eilish, ma del rapper Post Malone, che nel 2019 ha pubblicato il suo terzo album, Hollywood’s Bleeding.



Taylor Swift

La classifica dei cantanti che hanno venduto di più

Fuori dal podio invece l’artista rivelazione del 2019, ovvero Billie Eilish, che si può accontentare dei tanti successi ottenuti negli ultimi mesi, dai Grammy ai Brit Award, senza dimenticare l’onore di cantare il brano simbolo della nuova pellicola di James Bond.

In classifica figurano poi altri grandi nomi di questi anni, come i sudcoreani BTS e il canadese Drake, ma anche un’artista che non ha pubblicato nuovi album di recente (ma sta per tornare), ovvero Lady Gaga. E attenzione, perché non cedono il passo ancora i Beatles, sempre campioni di vendite anche a 50 anni dalla loro fine.

Di seguito No Time to Die di Billie Eilish: