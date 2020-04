Taylor Swift rinvia i concerti al 2021: l’annuncio della popstar americana che ha cancellato tutte le apparizioni del 2020.

Taylor Swift ha cancellato tutte le sue apparizioni pubbliche del 2020. La popstar americana ha deciso di rinviare il Lover Tour al 2021. Una scelta ovviamente dettata dall’emergenza Coronavirus che ha bloccato il mondo intero in questi ultimi mesi.

Tra gli appuntamenti che la cantante aveva già in calendario erano presenti alcuni concerti estivi anche in Europa, su palchi di grandissima importanza come il Glastonbury, già cancellato però diverse settimane fa.

Taylor Swift annulla tutte le apparizioni pubbliche del 2020

L’annuncio è arrivato il 18 aprile tramite un lungo messaggio pubblicato sui suoi account social ufficiali. Taylor sottolinea che la sfida al Coronavirus è senza precedenti per l’umanità e la salute di tutti, addetti ai lavori e fan compresi, deve essere la massima priorità.

“Le organizzazioni sanitarie e i governi di tutto il mondo hanno fortemente scoraggiato i grandi assembramenti per un periodo di tempo indeterminato“, ha spiegato la popstar nel comunicato, “dopo che molti eventi in tutto il mondo sono stati già annullati e su indicazioni degli esperti, nel tentativo di proteggere i fan e aiutare a prevenire la diffusione del Covid-19, purtroppo è stata presa la decisione di annullare tutte le apparizioni e le esibizioni dal vivo di Taylor Swift quest’anno“.



Taylor Swift

Concerti di Taylor Swift rinviati al 2021

Nel comunicato viene sottolineato che i concerti in programma negli Stati Uniti e in Brasile saranno riprogrammati nelle prossime settimane nel 2021. Non ci sono riferimenti chiari ai concerti in Europa, che probabilmente saranno comunque recuperati il prossimo anno.

Non resta che aspettare ulteriori comunicazioni da parte di Taylor e del suo staff una volta che la situazione sarà più chiara per tutti.

Di seguito il video di The Man, uno degli ultimi singoli della Swift: