Taylor Swift ha annunciato il suo arrivo come headliner al Festival di Glastonbury 2020, quello del 50esimo anniversario.

Dopo Paul McCartney, Taylor Swift. La cantante, che ha da poco compiuto 30 anni, sarà protagonista come headliner nel corso della cinquantesima edizione del Festival di Glastonbury, una delle rassegne musicali più importanti d’Europa.

A confermare una notizia che filtrava negli ambienti già da qualche settimana è stata la stessa popstar americana, tramite un post sul suo account ufficiale su Instagram.

Taylor Swift a Glastonbury 2020

Grande emozione per la cantante di You Need to Calm Down, che su Instagram ha scritto: “Sono entusiasta di comunicarvi che sarò headliner a Glastonbury in occasione del 50esimo anniversario del festival. Ci vediamo lì“.

La cantante si aggiunge in un tabellone che per il momento vanta un altro grandissimo nome, quello di sir Paul McCartney, che nell’estate del suo ritorno in Italia suonerà anche sul palco più importante del Regno Unito. Questo l’annuncio della Swift:

Taylor Swift in Europa: il nuovo tour

La cantante americana nell’estate 2020 sarà impegnata in un lungo tour europeo per promuovere il suo ultimo album, Lover. Un giro di concerti che la porterà non solo a Glastonbury e nel Regno Unito, ma anche in Belgio, Germania, Norvegia, Danimarca, Polonia, Francia, Spagna e Portogallo.

Non sono state annunciate per ora date in Italia, nonostante i molti e importanti festival che animeranno la nostra estate nel 2020. La speranza dei fan è che però qualche bella notizia possa arrivare nei prossimi mesi. Altrimenti dovremo accontentarci di vedere Tay Tay magari approdare nei nostri confini semplicemente per qualche giorno di vacanza tra una data e l’altra.