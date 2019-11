Barbara d’Urso durante l’ultima puntata di Live Non è la d’Urso c’aveva visto lungo quando aveva chiesto a Taylor Mega – in collegamento da Sharm el-Sheikh – se avesse bevuto prima della diretta.

— Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) November 12, 2019

Nella puntata andata in onda ieri sera di Striscia la Notizia, infatti, in un fuorionda estrapolato dalla trasmissione della d’Urso, Taylor Mega conferma di essere ubriaca e di essersi bevuta quattro vodka prima della diretta.

“Questa vodka è una merda mi gira la testa. Caz*o, mi hai messo in paranoia per quelle quattro vodka. Non posso fare l’ubriaca, stavolta sono brilla!”.