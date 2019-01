Taylor Mega è a capo dell’industria, ma di quale industria parla?

Proprio come avvenuto per la Marchesa d’Aragona che ha fondato l’omonimo marchio per il commercio di profumi e creme, “Taylor Mega” è una società fondata proprio da Elisia Todesco, vero nome della bionda che è attualmente a L’Isola dei Famosi.

“Taylor Mega di Elisia Todesco” è infatti un’impresa consultabile liberamente sul sito ElencoImpreseItaliane.com dove è possibile trovare l’indirizzo, la partiva iva ed il codice ateco.

L’impresa Taylor Mega è presente nel settore “conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari” e si occupa di:

° Conduzione di campagne pubblicitarie e altri servizi pubblicitari

° Promozione di prodotti (ad esclusione dell’attività di agente / rappresentate di commercio / procacciatore d’affari)

Insomma, una vera e propria business woman.



Prima di partire per L’Isola dei Famosi, qualche giornalista cercò di scoprire il suo nome facendo molto arrabbiare la Mega: al posto di Elisia Todesco era spuntato il fake Elisa Todisco.

“Oggi vorrei dire a tutti quei giornalisti che stanno scrivendo articoli con il mio vero nome quando in realtà io sono conosciuta per ‘Taylor Mega’, cioè informatevi prima di scrivere cose, perché io non mi chiamo ‘Elisa’, state dando una disinformazione, oppure senza fare i fenomeni mi chiamate Taylor Mega come fanno tutte le persone normali che fate più bella figura. C’è un motivo se uso questo nome e non è perché mi vergogno del mio vero nome perché è un nome bellissimo, anche più bello di questo, ma non è questo il momento né il modo giusto per dirvelo”.